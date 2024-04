Elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024: online le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

In vista delle elezioni europee in programma sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali (Dait), direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.

Il documento, consultabile online, tiene conto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. Nelle istruzioni è presente, tra l’altro, una specifica sezione sul deposito dei contrassegni di lista presso il ministero dell’interno, previsto nei giorni 21 e 22 aprile prossimi.

Fonte: DAIT