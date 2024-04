Pubblichiamo la nota Anci in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 con eventuali ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024.

Il documento intende fornire una breve analisi delle principali questioni attinenti il tema dei limiti della propaganda elettorale e della comunicazione istituzionale e politica, con particolare attenzione alla tempistica di entrata in vigore dei divieti.

Fonte: ANCI