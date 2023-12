Edifici pubblici adibiti ad uso scolastico: nuovo termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione al 31 dicembre 2024

Pubblicato in GU Serie Generale n. 296 del 20 dicembre 2023 il Decreto 16 novembre 2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante l'”Individuazione di un nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi resisi necessari a seguito dell’avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico“.

Per le motivazioni indicate in premessa al decreto, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254 e successivi decreti modificativi è fissato al 31 dicembre 2024.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.

Nell’ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte degli enti locali all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

