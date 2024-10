Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del PNRR

In gazzetta ufficiale il Decreto Legge 28 ottobre 2024 n. 160 recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza“.

Il provvedimento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell’università e della ricerca, del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’economia e delle finanze e contiene disposizioni in materia di lavoro, sistema universitario e istruzione.

Tra le altre, in particolare:

Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

Disposizioni urgenti per l’accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR;

Disposizioni urgenti per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale