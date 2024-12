Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2024 recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”.

Il decreto, in attuazione dell’art. 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, definisce, nell’allegato A al provvedimento, il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi ed i mezzi di trasporto indicati dall’art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2021, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Fonte: Gazzetta Ufficiale