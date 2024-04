Disponibile il questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane per il monitoraggio e la revisione dei fabbisogni

In GU Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2024 pubblicato il Decreto 8 marzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Comunicazione della data in cui e’ reso disponibile sul sito internet della Societa’ generale d’informatica S.p.a. – SOGEI il questionario unico FC80U per i comuni, le unioni di comuni e le comunita’ montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali“.

Ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento è reso disponibile sul sito internet della SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a., con accesso dall’indirizzo: http://www.opencivitas.it – il nuovo questionario di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC8OU – questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalita’ che saranno rese note nel suddetto sito informatico.

Fonte: Gazzetta Ufficiale