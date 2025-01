Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati nell’anno 2025

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell’anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate“.

Il decreto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice della strada, disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2025 particolarmente critici per la circolazione stradale, indicati nell’art. 2.

A norma del suddetto articolo 2 è vietata la circolazione dei veicoli di cui all’art. 1, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2025 di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale