Dipartimento per gli Affari europei: Giornata europea delle lingue 2024

La Giornata europea delle lingue è un’occasione per celebrare la diversità linguistica dell’Europa, un elemento che, lungi dall’essere divisivo, costituisce una ricchezza culturale e sociale di significativo valore. La diversità linguistica costituisce uno dei valori fondamentali dell’UE, il cui rispetto è stabilito, in primo luogo, dall’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea che prevede che l’Unione “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.”



In occasione delle celebrazioni di quest’anno, il Dipartimento per gli Affari Europei promuove il 26 settembre dalle 12 alle 13 un webinar formativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ai docenti interessati che replica l’iniziativa realizzata lo scorso anno in occasione della Giornata europea delle lingue 2023 a cui hanno partecipato oltre 5mila docenti e studenti.

Il webinar ospiterà rappresentanti esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Istituzioni Europee, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché accademici ed esperti del settore, per parlare del rapporto tra lingue e popoli, ponendo l’accento sul ruolo delle lingue nello sviluppo di società più consapevoli della propria identità culturale e più inclusive e su come la scuola possa contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

Verranno inoltre affrontate questioni inerenti l’importanza del multilinguismo in Europa e in Italia; il rispetto, la tutela e la promozione delle diversità linguistiche europee; la valorizzazione della lingua italiana; la tutela e la promozione delle lingue regionali e dei dialetti italiani.

L’evento sarà un’occasione di riflessione collettiva, dialogo e confronto, in cui le Istituzioni si impegneranno a rispondere agli interrogativi e alle curiosità provenienti da studenti e docenti.



La partecipazione è gratuita previa registrazione sulla piattaforma di Educazione Digitale

Nel quadro delle numerose iniziative previste volte a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e a favorire il plurilinguismo quale veicolo di comprensione interculturale, si segnalano il Poster “20 cose in più che forse non sapete sul mondo delle lingue” e “Novità: Il prossimo viaggio di Lara – attraverso le lingue regionali e minoritarie d’Europa”. Come di consueto, inoltre, il Consiglio d’Europa dedica una sezione della pagina web alla “Parola dell’anno”, che ciascun Paese è invitato a proporre.

Nella Giornata europea delle Lingue 2023, il Dipartimento ha promosso un primo webinar che ha approfondito i temi del multilinguismo in Europa e in Italia, la tutela e la promozione delle diversità linguistiche europee, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela e la promozione delle lingue regionali e dei dialetti italiani. La registrazione è disponibile su YouTube e sulla piattaforma didattica Europa=Noi per dedicata ai docenti e dirigenti scolastici. Per saperne di più: Giornata europea delle lingue, sito dedicato

Fonte: Dipartimento per gli Affari europei