Digitalizzazione SUAP-SUE, accordi della Funzione pubblica con Unioncamere e Invitalia

Nell’ambito della Componente “Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA” (M1C1) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sono stati recentemente sottoscritti dal Dipartimento della funzione pubblica un accordo con Unioncamere e una convenzione con Invitalia in relazione all’attuazione del sub-investimento 2.2.3 per la digitalizzazione delle procedure SUAP-SUE (Sportello Unico per le Attività Produttive e Sportello Unico per l’Edilizia): un intervento sistemico a livello nazionale che punta ad avere un alto impatto per cittadini ed imprese grazie a una gestione della pratiche in modo completamente digitale, tempestivo e omogeneo in tutto il Paese. Il coinvolgimento dei due partner di progetto è volto a completare il lavoro di ricognizione e di analisi sulla situazione degli Sportelli unici, e così agevolare la conseguente fase progettuale per migliorare l’operatività dei sistemi, tramite la definizione di misure specifiche per i circa 4mila Comuni che utilizzano la piattaforma impresainungiorno.gov.it, nel caso di Unioncamere, e i circa 1.900 Comuni con piattaforme autonome, nel caso di Invitalia.

L’intervento PNRR, denominato “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”, si pone come obiettivo quello di assicurare la completa conformità alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità di tutti gli Sportelli unici, compreso il rapporto con i cosiddetti “enti terzi”, ossia le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti gestiti per il tramite dei SUAP e/o dei SUE.

In tale ottica, secondo l’accordo sottoscritto, Unioncamere si concentrerà su due principali direttrici d’azione: una relativa, alla luce del ruolo storicamente svolto in materia di SUAP attraverso Impresainungiorno, all’affiancamento dei Comuni aderenti a tale piattaforma per la diffusione delle competenze propedeutiche all’utilizzo delle procedure digitalizzate; e l’altra relativa all’ambito tecnologico-infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione del Catalogo del “Sistema Informatico degli Sportelli unici (Catalogo SSU)” e della soluzione sussidiaria per gli enti terzi, e l’aggiornamento del “Sistema ComUnica” e dello stesso portale Impresainungiorno.

Invitalia, invece, alla luce della convenzione sottoscritta, sarà maggiormente coinvolta nelle successive fasi del progetto: la definizione del piano di interventi e la pianificazione delle azioni necessarie per il supporto alle amministrazioni interessate nell’aggiornamento dei propri sistemi informativi, anche in raccordo con i sistemi informativi territoriali; il supporto alle amministrazioni nella fase di adeguamento; la verifica dell’avvenuto adeguamento dei sistemi alle nuove regole tecniche.

Cresce, quindi, il numero dei soggetti coinvolti nel progetto che, ad oggi, ha visto l’impegno dell’Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica insieme ad AgID, la quale ha supportato, per gli aspetti più squisitamente tecnologici, l’attività di analisi propedeutica alla definizione degli interventi.

L’esperienza e la conoscenza del territorio dei due nuovi partner permetteranno un coinvolgimento maggiore dei Comuni e un più rapido processo di adeguamento dei sistemi informativi degli Sportelli e delle relazioni con gli altri enti.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione