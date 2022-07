Developers Italia e Designers Italia: le persone al centro della community

Sono stati gli oltre mille partecipanti i veri protagonisti della stagione appena conclusa degli eventi community organizzati nella prima parte di quest’anno da Developers Italia e Designers Italia. Un calendario serrato, in cui si sono alternati ventisei relatori in nove puntate, da febbraio a giugno, per discutere di design system del Paese, esperienze di sviluppo aperto per i servizi pubblici, eGovernment Benchmark, ma anche di strumenti e risorse pratiche, come Git, Bootstrap Italia 2.0, UI Kit, progettazione di API REST.

Gli eventi community sono occasioni di condivisione, informazione e formazione, ma soprattutto di incontro tra i membri della community. L’obiettivo infatti è quello di sostenere e rafforzare la costruzione di relazioni positive tra coloro che si occupano della progettazione e dello sviluppo dei servizi pubblici, condividere conoscenze, soluzioni e strumenti per migliorare i servizi pubblici digitali.