Dal PNRR altri 50 milioni per migrare in cloud dati e servizi dei Comuni

Sostenere i Comuni nella migrazione in cloud dei sistemi applicativi, per favorire la diffusione di servizi digitali più semplici, sicuri e inclusivi: è l’obiettivo del nuovo Avviso pubblicato su PA digitale 2026 nell’ambito della Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” del PNRR, che mette a disposizione delle amministrazioni comunali ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro, dopo il successo dei precedenti Avvisi che hanno assegnato ai Comuni fondi per oltre 700 milioni.

L’Avviso permette di ricevere un contributo economico per migrare un numero minimo di servizi verso infrastrutture cloud qualificate. Ogni Comune può comporre online il proprio piano di migrazione scegliendo tra un elenco di 95 servizi. Per ciascun servizio, l’amministrazione deve indicare la modalità di migrazione prevista, optando tra il trasferimento dell’infrastruttura informatica (lift&shift) o l’aggiornamento di applicazioni in cloud. Il valore del voucher viene stabilito sulla base del numero di servizi, della modalità di migrazione scelta e della dimensione dell’ente (il numero di abitanti). Nel voucher è compreso anche il primo anno di canone per i servizi cloud.

SCOPRI COME CANDIDARE IL TUO COMUNE

Sempre su PA digitale 2026, inoltre, è possibile effettuare la classificazione di dati e servizi, una condizione preliminare alla candidatura. Si tratta di verificare e confermare l’elenco dei servizi e il livello di classificazione creati automaticamente sulla base delle caratteristiche del Comune. Per semplificare il processo è disponibile anche un video tutorial, che guida passo per passo alla corretta compilazione. Le risorse economiche previste dal voucher saranno poi erogate ai singoli enti a seguito della verifica, da parte del Dipartimento, del raggiungimento degli obiettivi previsti nel bando. La scadenza per aderire all’Avviso è fissata al 29 marzo 2024. Per eventuali domande, oppure per supporto in fase di candidatura, anche a seguito di una rinuncia, è possibile contattare i team territoriali del Trasformation Office.

Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale