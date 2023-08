Dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport. I Comuni sono invitati a partecipare

Lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport (EWOS – European Week Of Sport) promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. Tutti i Comuni italiani sono invitati a partecipare, secondo le modalità indicate nella lettera a firma del presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro e del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

Saranno accettati gli eventi in programma dal 1° settembre al 15 ottobre, con il fulcro nella settimana tra il 23 e il 30 di settembre e, in particolare, la Commissione Europea ha indicato la data del 23 settembre per l’evento della Notte Bianca dello Sport, denominata #BeActiveNight, invitando i Paesi a prolungare la festa dello sport fino alla notte. I Comuni sono inviati dunque a prendere contatto con le Societa e Associazioni sportive locali e ad organizzare con loro l’evento in piazza, a invitare le scuole, i centri anziani e la comunità in generale a partecipare. A partire dal 1° agosto i Comuni interessati dovranno:

iscrivere l’evento nel palinsesto delle attività sul sito sportesalute.eu/beactive; scar1care il Social Media kit e il Vademecum dal sito sportesalute.eu/beactive dove sono presenti tutti i loghi e i materiali da usare per la promozione digitale dell’evento (sul web, stampa e social media); utilizzare l’indirizzo di posta elettronica beactive@sportesalute.eu per poter richiedere qualsiasi ulteriore informazione al riguardo.

I singoli progetti nazionali sono finanziati direttamente dalla Commissione Europea e coordinati da un Ente nazionale, che per l’Italia é il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’attuazione delle singole attività è affidata alla società Sport e salute. Attraverso gli eventi che vengono realizzati su tutto il territorio nazionale, tra cui la #BeActiveNight, questa settimana è incentrata sul ruolo dello sport nel creare benessere, costruire comunità resilienti e unire le persone.

Fonte: ANCI