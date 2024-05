DAIT “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”

Dopo la Circolare n. 53/2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato la Circolare n. 55/2024 con nuove istruzioni aventi ad oggetto ” Decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Attuazione dell ‘art. 9, comma 1“.

Nel merito si raccomanda che la composizione delle cabine di coordinamento preveda, in linea con le

disposizioni di cui all ‘ ati. 9 comma l , del decreto legge n. 19/2024, convertito dalla legge 29 aprile

2024 n. 56, la partecipazione delle istituzioni centrali interessate, solo qualora presenti con le proprie

articolazioni in sede locale.

Fonte: DAIT