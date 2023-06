DAIT: rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni

Con la Circolare n.79 del 16 giugno 2023 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali da indicazioni puntuali sulla rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni, in ordine in particolare alla acquisizione dei dati relativi alla prima revisione semestrale e seconda revisione dinamica del 2023.

Nell’ambito della rilevazione del corpo elettorale e delle sezioni, si informano pertanto i Comuni che potranno provvedere, a partire dalle ore 12 del 26 giugno, avvalendosi della procedura informatizzata in rete internet, all’inserimento diretto e invio telematica dei dati concernenti la prima revisione semestrale del 2023 (relativa al periodo l o gennaio – 30 giugno 2023) e la seconda revisione dinamica dello stesso anno (da effettuarsi nel mese di luglio 2023); ciò, mediante compilazione, come di consueto, delle maschere informatiche predisposte da questa Direzione.

La procedura è visualizzabile accedendo direttamente alla seguente URL: httos://daitweb.interno.qov.it e, in particolare, tra le applicazioni disponibili, alla voce: “Sut”, nella quale saranno presenti le funzionalità per l’inserimento dei dati relativi alla rilevazione semestrale.

Per praticità espositiva, il DAIT allega alla circolare anche i modelli cartacei (G-133 e G-DN/133) predisposti in conformità alle nuove maschere informatiche.

Fonte: DAIT