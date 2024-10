Dait, pagamento interventi riferiti a opere di rigenerazione urbana ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il Dipartimento per gli affari Interni e territoriali del Viminale comunica che, in data 22 ottobre 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, la stessa Amministrazione, relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022, ha disposto l’erogazione a titolo di acconto, ovvero relativamente agli stati di avanzamento lavori degli interventi finanziati e contabilizzati.

In particolare, sono state erogate risorse in favore di 4 enti per un importo totale pari ad euro 1.789.792 come dettagliate in allegato.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’Interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

Fonte: DAIT