DAIT: decreto sul fondo di 12 milioni di euro annui per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU 

Sul sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale» è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 ottobre 2023, corredato dell’allegato A, recante: «Riparto a decorrere dall’anno 2023 del Fondo, di 12 milioni di euro annui, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU per unita’ immobiliari a uso abitativo possedute in Italia da soggetti, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia» previsto dall’articolo 1, commi 48 e 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023 al n. 3690.

Fonte: GU Serie Generale n. 288 dell’11 dicembre 2023