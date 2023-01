Al via il nuovo percorso di qualificazione cloud per la PA. Da oggi, infatti, il processo di qualificazione per i soggetti pubblici e privati che intendono fornire servizi cloud alla Pubblica amministrazione passa dall’Agenzia per l’Italia Digitale all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il Decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023 adottato da ACN d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, definisce il passaggio verso il nuovo sistema di qualificazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di ACN.

Fonte: AGID