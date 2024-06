Cybersecurity, online i nuovi bandi del Digital Europe Programme

Pubblicati i nuovi bandi del Digital Europe Programme – si legge in una nota dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – per la realizzazione di progetti in ambito cyber rientranti nella missione dello European Cybersecurity Competence Centre (ECCC). Dal 4 luglio 2024 al 21 gennaio 2025, soggetti pubblici e privati possono candidare i propri progetti.

I bandi sono volti a supportare la creazione e il rafforzamento dei Security Operations Center (SOC) nazionali e delle piattaforme SOC transnazionali, promuovendone la cooperazione e l’interoperabilità; lo sviluppo e l’impiego delle nuove tecnologie digitali; il rafforzamento della preparazione a minacce e incidenti cyber e l’implementazione della legislazione europea in materia cyber e in particolare del Cyber Resilience Act e della Direttiva NIS2.

I bandi sono attivi dal 4 luglio 2024 ed è possibile partecipare fino al 21 gennaio 2025.

Approfondimenti

Call for proposals – Deployment actions in the area of cybersecurity (DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07)

I nuovi bandi DEP: l’Amended Cybersecurity Work Programme 2023-2024

Fonte: Agenzia per la cybersicurezza nazionale