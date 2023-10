Cybersecurity nella Pubblica Amministrazione Centrale, 15 mln di euro dal PNRR

5 milioni di euro dal PNRR per irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali del Sistema Paese nonché migliorare le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza della Pubblica Amministrazione Centrale.

E’ online l’Avviso 7/2023 dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) che, in qualità di soggetto attuatore dell’Investimento 1.5 del PNRR sulla ‘Cybersecurity’ e in stretto raccordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale, promuove ed eroga gli interventi di potenziamento e miglioramento delle capacità cyber della Pubblica Amministrazione.

I soggetti interessati dovranno presentare l’Istanza di partecipazione, fino alle ore 18:00 del 13/11/2023, tramite l’invio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pnrr@pec.acn.gov.it.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina dell’ Avviso.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)