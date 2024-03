CoReCom Valle d’Aosta lancia un percorso di alfabetizzazione digitale

Prende il via un nuovo progetto di alfabetizzazione digitale promosso da CoReCom Valle d’Aosta denominato Informati e formati: si tratta di un’iniziativa in 4 appuntamenti gratuiti per consentire alla popolazione dei comuni di migliorare il rapporto con i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ma anche di imparare a reperire informazioni in rete filtrando le notizie false che alimentano il fenomeno della disinformazione online. Una formazione che il CoReCom offre ai cittadini dei Comuni della Valle nell’ambito della sua funzione istituzionale di media education per un’informazione e acquisizione di competenze a favore della collettività considerando che, l’accesso alle normali attività quotidiane, ai servizi della pubblica amministrazione e alla socializzazione, passa ormai, del tutto, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

Le lezioni sono gestite da professionisti nei settori dell’educazione e della comunicazione digitale: i prossimi appuntamenti, gratuiti e aperti al pubblico, vedono la partecipazione del Comune di Aosta, a partire dalle h. 20.30, l’8 e il 15 aprile 2024 presso lo Spazio Coprogettazione del Quartiere Dora e il 9 e il 16 aprile 2024 presso la la Biblioteca “Ida Desandré” di Viale Europa con il corso “Alfabetizzazione digitale e comunicazione sociale”

Fonte: CoReCom Valle d’Aosta