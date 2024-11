CoReCom Sicilia avvia un progetto per il rilascio di un patentino digitale agli studenti

CoReCom Sicilia avvia un progetto pilota per il rilascio di un patentino digitale da destinare ai giovani: un percorso di formazione in 7 incontri ideato per far maturare responsabilità e consapevolezza nell’uso della rete.

Il percorso formativo ha una durata di 14 ore suddivise in moduli di 2 ore in presenza e da remoto aperto a 20 studenti del 2° anno del liceo TRED Luigi Einaudi di Siracusa.

La didattica è curata da docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti, investigatori e i rappresentanti dell’Agcom per agevolare lo sviluppo di una cultura digitale seria e responsabile in un’epoca in cui le nuove tecnologie, in primis, l’intelligenza artificiale, contribuiscono alla nascita di nuovi paradigmi che creano frizioni con le regole della società e con i limiti etici.

CoReCom Sicilia, che tra i diversi compiti si occupa della tutela dei minori riguardo l’attività di analisi ed educazione all’uso dei media, ha deciso di avviare questa iniziativa partendo da un progetto pilota a Siracusa da estendere a tutta la Sicilia.

Fonte: CoReCom Sicilia