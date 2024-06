Contributi per infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici

Con comunicato pubblicato nella gazzetta del 22 giugno, relativo al decreto direttoriale 12 giugno 2024 – Disposizioni procedurali, per l’annualità 2024, in materia di contributi per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che:

con decreto del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del 12 giugno 2024, sono state definite le disposizioni procedurali per l’erogazione dei contributi previsti, per l’annualità 2024, per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 – Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 ottobre 2022, Serie generale, n. 232, e dall’art. 12, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14.



Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, il quale dispone che «con decreto del Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l’erogazione dei benefici di cui al presente decreto».



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto direttoriale e’ pubblicato e consultabile sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali