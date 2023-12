Conferenza Stato città e autonomie locali, differito al 15 marzo 2024 il termine per i bilanci preventivi degli enti locali

Si è svolta oggi la seduta ordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presieduta dal Sottosegretario all’interno Wanda Ferro.

Nel corso della seduta, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), differisce al 15 marzo 2024 il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dell’anno 2024 degli enti locali.

È stato, altresì, espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni, relativo al riparto del triennio 2024-2026. L’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 ° dicembre2018, n. 132, ha infatti istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo sono state incrementate di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 dall’articolo I, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella stessa seduta è stata poi acquisita l’intesa sui decreti interministeriali di riparto del contributo di:

230 milioni di euro per l’anno 2024 tra 5.150 comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per il servizio asili nido per 29.994 bambini in età 3-36 mesi ;

delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per il ; 80 milioni di euro per l’anno 2024 tra 5.192 comuni, pari a circa il 71% del totale dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Sardegna e alla Sicilia, per incrementare, nel corso dell’anno, di 18.219 utenti il servizio di trasporto degli studenti con disabilità.

Anci e Upi hanno inoltre espresso pareri favorevoli sui decreti interministeriali concernenti i comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e recanti, rispettivamente, le anticipazioni per un importo complessivo di euro 8.514.075,13, per il rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici e di euro 4.000.000,00 per le minori entrate derivanti dall’applicazione dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) per le attività con sede legale od operativa nei territori interessati.

È stato, inoltre, espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto, a decorrere dall’anno 2023, dell’incremento di 1,5 milioni di euro annui del contributo compensativo di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015, disposto dall’articolo 4, comma 3-novies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

Infine, è stata espressa l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e modalità per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso.

Fonte: Ministero dell’Interno