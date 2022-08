Concorso pubblico per il reclutamento di 2022 funzionari nelle regioni del Sud: pubblicati i decreti di approvazione delle graduatorie dei profili FG/COE, FI/COE, FT/COE

Sono stati pubblicati sul sito del Formez i Decreti di approvazione delle graduatorie per i profili FG/COE, FI/COE, FT/COE del Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 2022 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle Autorità di Gestione, negli Organismi Intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 2021.

A questo link sono disponibili le graduatorie delle prime assegnazioni in seguito alle scelte dei vincitori.

I seguenti link riportano le graduatorie aggiornate in seguito agli scorrimenti:

1^ scorrimento: pubblicazione 24/06/2022 (insieme a FG/COE e FT/COE)

2^ scorrimento: pubblicazione 28/06/2022

3^ scorrimento: pubblicazione 11/07/2022

4^ scorrimento: pubblicazione 20/07/2022

L’Agenzia per la Coesione territoriale accoglierà favorevolmente eventuali richieste di scambio di sede tra due soggetti interessati purché appartenenti al medesimo profilo , fermo restando che le richieste dovranno essere autorizzate dalle Amministrazioni di appartenenza e comunicate all’indirizzo concorso.coesione@agenziacoesione.gov.it

Fonte: Agenzia della Coesione