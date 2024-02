Competizioni motoristiche su strada: il programma delle gare per il 2024

In Gu Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2024 pubblicata la Circolare del MIT n. 1933 del 19 gennaio 2024 avente ad oggetto le “Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell’articolo 9 del Codice della strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2024“.

La circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.

Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute:



dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle città metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale