Competenze digitali: i 4 progetti vincitori del Premio Nazionale

Oltre ai premi, dato il numero e la qualità delle iniziative che hanno partecipato, la giuria ha assegnato una menzione speciale per ognuna delle categorie in concorso, motivandola in relazione agli elementi di innovatività e valore specifici del proprio ambito.

Le menzioni speciali sono: STEAM-UP alle ragazze, un progetto della Regione Liguria, per la categoria “Digitale contro il divario di genere”; Powercoders di FGS Social Innovation Onlus, per la categoria “Digitale inclusivo”; Social4School: educare ad un uso consapevole della rete, del Dipartimento di Informatica Università di Torino nella categoria “Digitale nell’educazione per le scuole” e Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza digitale, di Roma Capitale nella categoria “Digitale per tutti”.

Fonte: MITD