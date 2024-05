Codice della strada: cumulo delle sanzioni e violazioni in ztl, limiti e condizioni

In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall’art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell’ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore “soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

In tema di circolazione stradale, il fatto che il conducente sia residente o domiciliato nell’ambito di una ZTL non lo legittima a circolare senza il prescritto titolo autorizzativo, essendo necessario che il veicolo di cui egli sia intestatario abbia la targa corrispondente a quella per la quale siano stati autorizzati il transito e la sosta nella ZTL.

