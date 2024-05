Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità, qualificazione normativa ed effetti

In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato – assumendo rilievo a tal fine l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione – con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c.



Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num.

451 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Cod. Civ. art. 2126 CORTE

COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17101 del 2017 Rv. 644877-01



