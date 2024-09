Carta “Dedicata a te” 2024: disponibili le liste per i Comuni

La nuova social card “Dedicata a te” – si legge in un comunicato stampa dell’INPS – è una misura destinata ai nuclei familiari residenti nel territorio italiano e consiste in un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato a partire da settembre 2024 attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A.

La Carta permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il messaggio 10 luglio 2024, n. 2575 illustra nel dettaglio le indicazioni operative per l’accesso alla social card.

La misura è destinata ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti (decreto interministeriale 4 giugno 2024):

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe comunale;

certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui.

Con il messaggio 6 settembre 2024, n. 2977, l’Istituto comunica che sono state messe a disposizione dei Comuni le liste definitive dei beneficiari della misura, ai quali è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

I Comuni comunicheranno ai beneficiari l’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nell’anno precedente, l’importo dovuto verrà accreditato sulla carta già assegnata.

La Carta deve essere ritirata presso gli uffici postali dall’intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato. Si ricorda che coloro in possesso dei requisiti giuridici di “soggetti delegati” dei soggetti beneficiari possono procedere al ritiro se in possesso di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare, o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.

Fonte: INPS