Campania: Paesaggi Archeologici Sommersi, accordo da 8 milioni di euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato un Accordo per l’innovazione di 8.300.000 euro per un progetto di conoscenza e accessibilità al grande pubblico del patrimonio culturale archeologico sommerso della fascia costiera campana, tramite l’utilizzo di nuovi modelli di tecnologie innovative e servizi intelligenti per la conoscenza.

Il programma PAS (Paesaggi Archeologici Sommersi della Campania) è stato presentato dalla società Mare Engineering, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, da Eva Group e Deliverti e, oltre a valorizzare il patrimonio archeologico e ambientale, porterà un aumento occupazionale del territorio.

Il progetto, basato sui principi dell’open source e dell’open service innovation, può essere replicato anche in altre regioni costiere mediterranee che intendano valorizzare il capitale culturale subacqueo.

Le agevolazioni concesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ammontano a 3.747.400 euro; l’incentivo sarà gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy