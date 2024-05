Firenze: la Galleria degli Uffizi inaugura il biglietto digitale

Le Gallerie degli Uffizi inaugurano l’era del biglietto ‘digitale’, dal 6 maggio gli ingressi per gli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli acquistati on line sul sito ufficiale del museo (www.uffizi.it) o attraverso il call center (055/294883), diventano un QR code che il visitatore riceverà via mail e potrà utilizzare come titolo di accesso da esibire sul telefono allo staff addetto al controllo presso ogni ingresso. La nuova procedura, che non cancella tutte le prenotazioni effettuate finora con il vecchio sistema, elimina il tempo di attesa per il ritiro del titolo cartaceo, semplifica e snellisce il momento dell’ingresso ai musei e garantisce anche un risparmio del consumo di carta. Insieme ai biglietti c’è anche la possibilità di ricevere via e-mail una mappa completa del percorso dello spazio museale che si sta per visitare.

“Con questo nuovo sistema, afferma il Direttore Simone Verde, snelliamo le code e rendiamo l’ingresso al museo più facile e fluido, agevolando i visitatori miglioriamo la qualità della loro permanenza in museo riportando ordine e bellezza nel Piazzale degli Uffizi”. Per informazioni e aggiornamenti sulle modalità di prenotazione, prevendita e acquisto dei biglietti, consultare il sito a questo link.

Fonte: comune di Firenze