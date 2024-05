Firenze: la Galleria dell’Accademia sperimenta il biglietto elettronico

La Galleria dell’Accademia di Firenze lancia il biglietto digitale tramite l’uso di un QR Code che può essere conservato tramite smartphone.

Chiunque prenoti l’ingresso tramite il call center o la sezione online dedicata alla biglietteria riceverà via e-mail il biglietto d’accesso al museo senza la necessità di ritirare il biglietto fisico: tutti i tagliandi precedentemente acquistati in prevendita, finché il nuovo sistema non entrerà a regime, manterranno la validità e rispetteranno le regole esistenti per essere verificati.

I nuovi biglietti elettronici rappresentano un elemento di modernizzazione per velocizzare le attese in coda e scoraggiare la proliferazione dei bagarini.

Fonte: comune di Firenze