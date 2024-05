Brindisi: al via l’hub per la transizione digitale delle imprese di Puglia e Basilicata

Il 25 maggio, presso l’Auditorium della Cittadella della Ricerca, è stato presentato l’Hub Europeo per la Transizione Digitale delle imprese di Puglia e Basilicata alla presenza del Ministro Fitto e del Presidente della Regione Emiliano e di ospiti internazionali e rappresentanti del mondo dello sviluppo economico.

Si chiama CETMA-DIHSME ed è il nuovo hub europeo per la transizione digitale delle imprese di Puglia e Basilicata lanciato come polo di innovazione per sostenere la trasformazione digitale delle società e delle economie europee. Il progetto, che fa parte di una rete europea di poli di innovazione digitale denominata European Digital Innovation Hubs, vuole sostenere la transizione digitale dell’industria e della Pubblica amministrazione tramite l’uso di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la cybersicurezza, un’iniziativa per la città di Brindisi, dove è collocato l’hub, e per il territorio in termini di rilancio di politiche industriali innovative a sostegno delle PMI dell’area.

Il Polo di Innovazione digitale nasce nel contesto del “Programma Europa Digitale” a sostegno della trasformazione digitale delle società e delle economie europee, che ha previsto la realizzazione di una rete europea di poli di innovazione digitale (European Digital Innovation Hubs – EDIHs), preselezionati dai singoli Stati membri e selezionati dalla Commissione europea. “Una opportunità per le PMI di Puglia e Basilicata, asserisce Francesca Felline, Responsabile del progetto, che potranno usufruire di un supporto innovativo per la crescita e lo sviluppo attraverso agevolazioni sino al 100% del costo dei servizi”.

Per la realizzazione del Polo di Innovazione, CETMA-DIHSME ha sottoscritto un contratto di sovvenzione con la Commissione Europea per 36 mesi con la possibilità di estenderne la durata, e una convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativamente al cofinanziamento nazionale, tramite un decreto di concessione del finanziamento.

Fonte: comune di Brindisi