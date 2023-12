Brescia avvia il servizio di videochiamata per lo sportello TARI

Il comune di Brescia ha avviato il servizio di videochiamata dello sportello Tari: un’innovazione nella procedura di interazione da parte del cittadino con gli uffici. L’utente potrà comunicare da casa o dall’ufficio con un operatore, condividere documenti, firmare digitalmente gli atti senza bisogno di recarsi fisicamente negli spazi dello sportello fisico.

Il servizio, voluto dall’Amministrazione Comunale di Brescia, è aggiuntivo già erogato e vuole venire incontro agli utenti più digitali.

Tramite PC/tablet/smartphone, gli utenti possono ottenere gli stessi servizi che ricevono allo sportello di Via Lamarmora, con una semplice connessione a internet, senza bisogno di scaricare alcuna applicazione aggiuntiva. Il sistema si integra nell’attuale impianto di prenotazione appuntamenti consentendo di gestire da un unico centro di controllo disponibilità e appuntamenti/prenotazioni per tutti i canali di contatto messi a disposizione dall’azienda: fisico o in videochiamata (on line).

L’erogazione del servizio da parte dell’operatore avviene attraverso una consolle di gestione dell’appuntamento con moderni sistemi di Telepresenza supportati per la parte documentale con la possibilità di ricevere e inviare (upload e download), di scattare fotografie di documenti attraverso la webcam del cliente, e l’opportunità di sottoscrizione tramite firme digitale OTP di documenti e contratti.

L’utente prenota il nuovo servizio entrando nel sito apricaspa.it e selezionando l’opzione “Prenota un appuntamento”. Sceglie giorno e ora disponibili, dopo di che riceverà una mail con i dettagli dell’appuntamento e il link per la videochiamata. Terminata la chiamata, l’utente riceverà una mail di riepilogo dei documenti condivisi o delle attività svolte.

Il servizio arricchisce l’ampio ventaglio di possibilità di comunicazione in modo da rendere sempre più intenso ed efficace il dialogo tra cittadini, amministrazione comunale e società che gestisce il servizio.

Fonte: comune di Brescia