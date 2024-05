Pubblicato in Gazzetta il Decreto 8 marzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l'”Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)“.

All’articolo 1 del provvedimento è presente in dettaglio l’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile.

Fonte: Gazzetta Ufficiale