Bonus trasporti, il primo dicembre 2023 riapre la piattaforma

La piattaforma per il Bonus trasporti si riattiverà a partire dalle 8 del primo dicembre 2023 per consentire ai cittadini, con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20mila euro, di procedere alla richiesta del bonus, utilizzando i fondi residui generati dal mancato utilizzo di quelli richiesti nel mese di novembre.

All’esaurimento della dotazione finanziaria non sarà più possibile inviare le istanze.

Si ricorda che per la richiesta del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza è necessario accedere – tramite SPID o Carta di Identità Elettronica – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Le FAQ aggiornate sono disponibili sulla piattaforma Urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali