In GU Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy da notizia in merito alla presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attivita’ di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto «DUT 2023» emanato dalla partnership Driving Urban Transitions (DUT).

Nel dettaglio con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 214284 del 3 novembre 2023, sono stati definiti, ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023 e modificato dal decreto ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l’attuazione della missione 4, componente 2, tipologia investimento, intervento 2.2 partenariati – per la ricerca e l’innovazione – Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 13:00 del 21 novembre 2023 (richiesta di accesso alle agevolazioni – all. 1) ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 aprile 2024 (domanda di agevolazioni finanziarie – all. 1-bis).

Fonte: Gazzetta Ufficiale