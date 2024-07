Attività socioeducative dei Comuni 2024: firmato il decreto

È stato firmato dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 26 luglio 2024, il decreto per il finanziamento, in favore dei comuni italiani, finalizzato al potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

In merito, sono confermate le quote di finanziamento così come individuate nella tabella pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 11 luglio 2024.

Si specifica, altresì, che per il corrente anno il finanziamento a favore dei comuni è a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il decreto è stato inviato ai competenti organi di controllo per la successiva registrazione.

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia