ASL Rieti: terza età digitale, al via il percorso di alfabetizzazione digitale

ASL Rieti, in seguito ad un’analisi svolta insieme all’Associazione Scientifica per la Sanità Digitale (ASSD) e all’Associazione Libera dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, atopiche, respiratorie e rare (ALAMA), ha maturato la decisione di lanciare un percorso di alfabetizzazione digitale. Terza età digitale, questo il nome del progetto, vuole trasferire ai cittadini e ai pazienti sopra i 60 anni, le competenze digitali di base per interagire online autonomamente e efficacemente con i servizi digitali pubblici e con i servizi sanitari digitali reatini.

Il corso, che verrà erogato in più edizioni, è composto da 2 macroaree: la 1° dedicata alle competenze di base per l’uso del digitale e la 2° ai servizi della sanità digitale; il percorso formativo è aperto ai pazienti dell’ASL Rieti e ai caregiver, ma anche ai formatori di enti del Terzo Settore, delle organizzazioni sindacali e ai giovani del territorio.

L’iniziativa si avvale della collaborazione di diversi attori fra cui dell’Associazione Laziali Malati Reumatici Onlus (ALMAR), dell’Associazione Nazionale tutte le Età per la Solidarietà (ANTEAS), dell’Associazione per i Diritti degli Anziani (APA), dell’Associazione per l’Invecchiamento Attivo (AUSER) e di Croce Rossa Italiana comitato di Amatrice.

Fonte: ASL Rieti