Approvazione del Piano triennale della Ricerca di Sistema elettrico nazionale per il triennio 2025-2027

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 289 del 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con il decreto n. 388 del 6 novembre 2024, è stato approvato il Piano triennale 2025-2027 della Ricerca di Sistema elettrico nazionale, formulato ai sensi del decreto n. 139 del 12 aprile 2024, di riforma della normativa di settore riguardante la Ricerca del Sistema elettrico nazionale.



Il decreto, in particolare, approvando il Piano triennale 2025-2027, riporta i criteri di valutazione dei progetti e le aree prioritarie di intervento, nonché individua gli affidatari dell’attività di ricerca attraverso la stipula degli accordi di programma, definendo altresì le modalità per la disciplina dei rapporti tra questi ultimi e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.



Ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Ricerca di Sistema elettrico nazionale _ Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Fonte: Gazzetta Ufficiale