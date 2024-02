Appalti innovativi: al via la consultazione di mercato di IPZS per trovare “Soluzioni tecnologiche per documenti e contrassegni”

L’Agenzia per l’Italia Digitale e l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato hanno organizzato per giovedì 29 febbraio, dalle ore 10.30 alle 12.00, l’evento di avvio di consultazione preliminare di mercato per la realizzazione dell’appalto innovativo “Soluzioni tecnologiche per documenti e contrassegni”.

L’obiettivo dell’appalto è l’ideazione e lo sviluppo di prodotti innovativi per documenti e contrassegni, basati su elementi di sicurezza fisici autenticati da applicazioni di validazione (mobile app e web app). In seguito, la soluzione innovativa potrà essere messa in produzione, rendendo ancora più efficace l’azione di contrasto alle tecniche di falsificazione e contraffazione in continua evoluzione.

Le soluzioni proposte dovranno essere innovative rispetto allo stato dell’arte di quelle adottate nella protezione dei documenti e dei contrassegni e dovranno comprendere nuovi elementi di sicurezza fisico-logici, preferibilmente originali, da aggiungere agli elementi già presenti, che siano in grado di incrementarne la sicurezza del prodotto.

La consultazione apre al confronto con gli operatori di mercato, per acquisire tutti gli elementi utili alla preparazione della gara d’appalto, in un dialogo aperto che coinvolge grandi imprese, pmi, startup, centri di ricerca, università, etc.

Il confronto è utile alla stazione appaltante per reperire informazioni sul quadro attuale delle soluzioni esistenti nel settore e sui relativi trend di ricerca e innovazione. Al termine della consultazione, salvo doversi riscontrare l’esistenza sul mercato di soluzioni industrializzate adeguate al pieno soddisfacimento delle esigenze prospettate, verrà dato seguito alla procedura di appalto di innovazione attraverso la pubblicazione del bando di gara.

L’evento del 29 febbraio è pubblico e aperto a tutti gli operatori siano essi imprese, università, centri di ricerca, enti del terzo settore, persone fisiche, etc.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite questo link.

Nel corso dell’evento sarà presentato il fabbisogno di innovazione di IPZS e descritto il percorso che prevede la procedura di appalto d’innovazione. Informazioni e aggiornamenti sono reperibili nel portale degli appalti di innovazione a questa pagina.

Fonte: AGID