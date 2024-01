ANPR: adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1724 per rendere disponibili nuovi servizi

In GU Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2024 pubblicato il Decreto 22 dicembre 2023 del Ministero dell’Interno recante l’ “Adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 per rendere disponibili, tramite ANPR, le procedure relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita e alla registrazione del cambio di indirizzo di cui all’allegato II al medesimo regolamento“.

Al fine di permettere l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 e garantire l’accesso nonchè l’espletamento in linea delle procedure di cui all’allegato II al medesimo regolamento e relative alla richiesta di una prova della registrazione di nascita, alla registrazione del cambio di indirizzo ed alla richiesta di una prova di residenza, il presente decreto e il relativo allegato 1 «Disciplinare tecnico», che ne forma parte integrante, il decreto definisce:

a) le modalità telematiche di richiesta e di rilascio dei certificati di nascita attraverso l’ANPR, in favore del cittadino dell’Unione europea, nato in Italia, non più iscritto nell’ANPR alla data della richiesta, ma comunque registrato nell’anagrafe comunale al momento del subentro del comune in ANPR o successivamente;

b) le modalità telematiche con le quali il cittadino dell’Unione europea richiede, ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, l’iscrizione anagrafica attraverso l’ANPR e, di conseguenza, può ottenere una certificazione anagrafica di residenza ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2021.

