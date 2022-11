anci2022, Anci Digitale presenta il game: “Che Sindaco sei?”

Alla XXXIX assemblea annuale ANCI Anci Digitale ha scelto di offrire ai Sindaci presenti a Bergamo uno strumento originale e innovativo che dimostra, ancora una volta, un ruolo al passo coi tempi nel mondo del digitale.

In questa occasione, infatti, Anci Digitale ha applicato la gamification per invogliare e incoraggiare gli amministratori a indossare i panni di “sindaco virtuale” per realizzare una città ideale: scegliere le missioni strategiche, assegnare un budget ipotetico e simulare la città dei sogni, con servizi adatti alla comunità.

Alzi la mano chi di noi, pensando alla propria città, non ha mai detto: “Ah, se fossi io il sindaco, farei le cose diversamente!”. Ma cosa comporta esattamente fare delle scelte come amministratore? E come sono gestiti realmente nelle nostre città alcuni dei principali servizi pubblici, come l’erogazione dell’acqua e l’istruzione?

Da queste riflessioni è nato “Che sindaco sei?”, un game interattivo in cui è possibile assegnare a ogni servizio comunale la percentuale di risorse finanziarie necessarie per ottenere il funzionamento ottimale di ciascun settore. Al termine del percorso, in base alle scelte fatte, verrà visualizzata la città ideale a cui sarà associato il profilo del Sindaco.

“Quest’anno l’Assemblea nazionale ha un titolo evocativo: La voce del Paese. La parola alle nostre comunità, e come ogni anno è una grossa opportunità per accrescere il bagaglio di esperienze dei Sindaci, un momento di compartecipazione da vivere tutti assieme”, afferma Franco Minucci Amministratore Unico di Anci Digitale.

“Noi vogliamo accompagnare e orientare i Comuni verso la trasformazione digitale accelerando iniziative e progetti tecnologici, progettando cambiamenti dei processi che consentano operazioni amministrative online, un vero valore aggiunto sia per il Comune e gli uffici interessati, sia per i cittadini. Offrire tutti i servizi digitali consentirebbe al nostro paese un adeguamento agli standard europei e un passo avanti nel processo di transizione digitale”, prosegue Minucci. “Anci Digitale rappresenta un valore aggiunto che ogni Sindaco può sempre avere al suo fianco per creare un’Amministrazione al passo coi tempi”.