Alluvione Toscana, Anci avvia raccolta fondi per i comuni colpiti

#Ripartiamoinsieme: Anci Toscana ha aperto una raccolta fondi per i Comuni alluvionati, colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi. Una iniziativa per portare un aiuto immediato e concreto ai sindaci e ai cittadini toscani, oggi in enorme difficoltà ad affrontare le conseguenze delle esondazioni, che hanno causato sette vittime e danni incalcolabili al territorio, alle case, alle attività produttive. ”Anci Toscana anche in questa terribile occasione vuole essere vicina ai suoi sindaci – spiega il direttore Simone Gheri – Chiediamo la solidarietà non soltanto dei semplici cittadini, ma di tutte le associazioni, fondazioni, organizzazioni con le quali ci troviamo a collaborare quotidianamente. E ringraziamo Banca Etica per la collaborazione”. ”Come sempre – conclude Gheri – la nostra struttura sarà a disposizione per offrire supporto anche tecnico ed operativo”.

Per donare: iban IT15 A050 1802 8000 0002 0000 188 – Banca Etica