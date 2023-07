Alla “Nuvola” la seconda giornata di Missione Italia 2021 – 2026

Dalla sostenibilità ed integrazione della mobilità urbana all’inclusione socio-sanitaria, passando per la strategia per un sistema integrato dei rifiuti e ai piani di rigenerazione urbana per chiudere con la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese. Questi gli argomenti di confronto odierno, legati all’attuazione del Pnrr, nella seconda giornata di MissioneItalia2023 che prenderà il via tra poco.

I sindaci si confronteranno al Centro Congressi di Roma con Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Matteo Salvini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Emanuele Prisco, Sottosegretario di Stato all’Interno, ed infine Daniela Santanchè, Ministro del Turismo,

La seconda giornata prevede il dibattito con molti tecnici delle strutture operative e di missione dei ministeri e con le imprese, come FS Sistemi Urbani, CORIPET e CONAI. Anche oggi la moderazione e le interviste è lasciata a Gianni Trovati de Il Sole 24 ore.

Rivivi i momenti principali della prima giornata a partire dalla relazione del presidente dell’Anci Antonio Decaro e poi la voce dei sindaci, il confronto con il Governo, il punto dei tecnici e il dialogo con le aziende.

