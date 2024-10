Al via nuovo censimento delle auto di servizio delle PA

Con una nota pubblica sul proprio sito il Ministero per la Pubblica Amministrazione comunica che è partito ieri, mercoledì 16 ottobre 2024, il nuovo sistema di aggiornamento dei dati per il censimento permanente delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni.

Un passo importante verso la completa digitalizzazione della procedura di censimento che ha visto significativi interventi per adeguare il sistema agli standard tecnologici più avanzati e alle normative vigenti in materia di sicurezza informatica ed efficienza dei servizi digitali, in termini di semplicità d’uso e qualità dei dati rilevati.

Anche grazie alla collaborazione di alcune amministrazioni pilota è stato possibile definire un servizio con significative innovazioni:

– l’autenticazione mediante la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da parte dell’operatore che rende l’accesso e la gestione dei dati più sicura;

– l’interoperabilità con il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ACI che rende più immediato e affidabile l’aggiornamento dei dati, diminuendo sensibilmente il rischio di errore e di inserimento di veicoli esclusi dal censimento, aumentando la qualità del dato e riducendo contemporaneamente l’onere della compilazione.

Sarà attivo – si legge nel comunicato – durante tutto il censimento un help desk dedicato cui rivolgersi per eventuale assistenza e segnalare qualsiasi suggerimento e indicazione utile a migliorare il servizio.

Le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, avranno tempo fino al 30.11.2024 per aggiornare e comunicare i dati relativi al parco auto al 31.12.2023.

l report di sintesi dei risultati saranno pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e i dati scaricabili in formato xls e csv.

Le amministrazioni sono tenute a rendere pubblici attraverso la sezione Trasparenza del proprio sito istituzionale i dati relativi al proprio parco auto.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione