Al via la prima fase del progetto “Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane”

Il Dipartimento della Funzione pubblica (DFP), in collaborazione con Formez avvia la prima fase del progetto Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Riforma 2.3: “Competenze e carriere” – Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro”, che si concluderà a giugno 2026.

Il progetto, articolato in varie fasi, coinvolge tutti i 381 Comuni con popolazione residente compresa tra i 25.000 e i 250.000 abitanti. In particolare, le attività sono indirizzate ai responsabili delle risorse umane degli Enti destinatari, con lo scopo di definire ed implementare azioni strategiche per lo sviluppo e la trasformazione delle organizzazioni e delle persone.

La prima fase, che prevede la raccolta di informazioni rilevanti all’avvio delle successive attività di sviluppo delle organizzazioni e dei sistemi di competenze, verrà avviata con i primi 50 Comuni che invieranno la loro adesione all’iniziativa progettuale, attraverso la compilazione di un form disponibile online.

Il termine per le adesioni è il 20 dicembre 2023, alle ore 12:00.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail progettoGRU.PNRR@formez.it

Fonte: Dipartimento della Funzione pubblica