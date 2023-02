Al via la nuova rilevazione annuale dei dati sulle auto di servizio

È partito il censimento delle auto di servizio 2023 in uso alle amministrazioni pubbliche. L’invio delle informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2022, sarà possibile fino al 28 febbraio prossimo tramite l’apposita piattaforma digitale www.censimentoautopa.gov.it.

La rilevazione, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica in collaborazione con FormezPA, pone infatti a carico delle amministrazioni l’obbligo di comunicare ogni anno, in via telematica, i dati sulle autovetture in uso – a qualunque titolo utilizzate – che verranno poi elaborati e resi pubblici nel sito del Dipartimento: numero ed elenco dei mezzi, distinti tra quelli di proprietà e quelli in locazione, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione.

Il censimento è uno strumento che, facendo leva sulla trasparenza, punta a verificare il rispetto, da parte delle Pa, delle norme sul contenimento delle spese destinate all’acquisto, alla manutenzione e all’utilizzo delle autovetture di servizio, nonché di quelle sulla riduzione del parco auto dell’Amministrazione centrale.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione