Al via i lavori del Gruppo di lavoro per la revisione della disciplina dell’elettorato attivo e di tenuta e aggiornamento liste elettorali

Si è insediato – si legge in una nota del Ministero dell’Interno – questa mattina al Viminale, presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, il Gruppo di lavoro per la revisione della disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e dell’aggiornamento delle liste elettorali, contenuta nel testo unico adottato con decreto del presidente della Repubblica n.223/1967.

Ai lavori di apertura, presieduti dal Capo dipartimento, prefetto Claudio Palomba, sono intervenuti rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, dell’ANCI – Associazione nazionale Comuni italiani e dell’ANUSCA – Associazione nazionale degli Ufficiali di Stato civile e d’Anagrafe.

Obiettivo dell’incontro, individuare le principali linee di intervento che il Gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore centrale per i Servizi elettorali, prefetto Angelo De Prisco, dovrà seguire nel lavoro tecnico di revisione di una normativa risalente nel tempo, anche allo scopo di adeguarla alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, e di integrazione delle stesse liste elettorali con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Il lavoro per la revisione del testo unico, che dovrà completarsi entro il 30 giugno 2025, procederà attraverso diversi tavoli tematici, allargati quando necessario ad altre componenti istituzionali.

Fonte: Viminale