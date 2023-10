Al via, dal 23 ottobre, l’8° edizione della Settimana Anticontraffazione

Si svolgerà dal 23 al 27 ottobre la “Settimana Anticontraffazione 2023”, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grazie al supporto operativo della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dedicata al tema della lotta alla contraffazione e al contrasto del mercato del falso che vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni, di livello europeo e internazionale, esperti di settore e del sistema universitario, associazioni di imprese, forze dell’ordine, rappresentanti di agenzie di enforcement e delle piattaforme e-commerce e cultori della materia.

L’evento, giunto all’8° edizione, attraverso incontri e approfondimenti, metterà in luce le esperienze e le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche e private nella prevenzione e nella lotta al fenomeno e sarà l’occasione per discutere dell’impatto delle più recenti novità introdotte in ambito repressivo, normativo e digitale, con uno sguardo ad opportunità e rischi, prospettive e sviluppi futuri a tutela del mercato, sia lato offerta che domanda.

Ogni giornata della “Settimana” sarà dedicata a tematiche di grande rilevanza, con l’obiettivo di sensibilizzare imprese e consumatori sui rischi e i danni causati dai prodotti contraffatti: il sistema di enforcement e il ruolo di IP Enforcement Portal nel contesto italiano; il nuovo e recente Regolamento europeo per il mercato digitale; l’impatto della contraffazione nel settore auto; i rischi e le opportunità del metaverso per la tutela e la valorizzazione della Proprietà Industriale; il disegno di legge sul “Made in Italy”; le soluzioni tecnologiche avanzate a supporto della lotta alla contraffazione.

L’evento di apertura sarà dedicato ai giovani, target privilegiato e fondamentale nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate dall’UIBM, con la “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti”, che giungerà al 3° appuntamento.

Momento rilevante dal punto di vista istituzionale e politico, sarà l’insediamento, sotto la presidenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del rinnovato Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), organismo interministeriale cui partecipano amministrazioni nazionali, forze dell’ordine e associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione.

Gli appuntamenti della “Settimana” potranno essere seguiti in presenza, previa registrazione, all’indirizzo comunicazioneac.uibm@mise.gov.it e in diretta streaming.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy